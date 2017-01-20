طفلان وامرأتان ضحايا قصفٍ مدفعيٍ استهدفت مدينة دوما

وليد الأشقر: كلنا شركاء

قضى طفلان وامرأتان، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الجمعة (20 كانون الثاني/يناير)، جراء قصفٍ مدفعيٍ من قبل قوات النظام، استهدف مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية.

وأفادت مديرية الدفاع المدني بريف دمشق، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات النظام استهدفت الأحياء السكنية المكتظة بالسكان في مدينة دوما بست قذائف مدفعية ثقيلة، مما أسفر عن مقتل أربعة في صفوف المدنيين (امرأتان وطفلان)، وسقوط العديد من الجرحى، البعض منهم بحالة حرجة.

وأشارت إلى أن كوادر الدفاع المدني في مدينة دوما أسعفوا الجرحى إلى المراكز الطبية في المدينة، وانتشلوا جثامين الضحايا.

كما نشب حريق في شقة سكنية في مدينة دوما جراء القصف المدفعي على الأحياء السكنية في المدينة، وقد قامت فرق الإطفاء في مركز 250 بإخماد الحريق والسيطرة عليه، بحسب مديرية الدفاع المدني بريف دمشق.

ووثقت تنسيقية مدينة دوما أسماء الضحايا الذين سقطوا اليوم في المدينة، وهم: (الطفل ميسان غسان الحنفي، الطفل يمان غسان الحنفي، فاتن مصطفى البويضاني والدة الطفلين ميسان ويمان، ثريا الدرة).