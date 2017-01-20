بطلبٍ من الأهالي… (محلي) كفرنبل بإدلب يعلن انتخاب أعضاءٍ جدد

سعد محمد: كلنا شركاء

دعا المجلس المحلي في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، الأهالي والفعاليات المدنية المتواجدة في المدينة إلى “إجراء انتخابات مباشرة وشاملة لتشكيل مجلس محلي جديد كامل الصلاحيات في إدارة المدينة”، وجاء القرار، عقب جلسة “استثنائية” عقدها المجلس، أمس الخميس (19 كانون الثاني/يناير).

وبحسب ما قررت الجلسة الاستثنائية، فإن المجلس المحلي الحالي يقوم بمزاولة كامل الأعمال الموكلة إليه ريثما يتم التوافق على آلية الانتخاب وتنفيذها، والتي سيتم مناقشة آليتها ووضع أسسها بالتعاون مع الفعاليات الموجود في المدينة، حسب البيان.

كما توصل المجتمعون إلى “تشكيل مكتب إغاثي مستقل عن المجلس المحلي، يتولى المجلس مسؤولية تقديم الدعم اللوجستي له وممارسة الدور الرقابي عليه”.

القرارات جاءت، كما جاء في بيان المجلس، نتيجة “ردود فعل الأهالي وبعض الفعاليات اتجاهه” يأتي ذلك على خلفية قيام المجلس مؤخراً بتوزيع “فحم حجري” و”مدافئ” بطريقة غير صحيحة، استثنى منها “مصابي الحرب”، حسب الأهالي.

ولاقى القرار ترحيباً حافلاً من أهالي المدينة وناشطيها، في خطوة اعتبروها في الطريق الصحيح، وعلق “عبد الكريم البيوش” وهو من سكان المدينة: “المجلس المحلي الحالي ترفع لكم القبعة على هذه الخطوة، يكفيكم فخراً أنكم تنازلتم وهذه خطوة بشرى لسوريا جديدة يحكمها الشعب وأنتم جزء من هذا الشعب”.

في حين اعتبر، “خالد خطيب” أنها خطوة خاطئة وستفرز الانتخابات مجلساً ضعيفاً، إذ أن الانتخابات سيسعى كل طرف منها لانتخاب الأضعف من الأطراف الأخرى”.