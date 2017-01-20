مقتل خمسة مزارعين بانفجار لغمٍ في زيزون غرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى خمسة مزارعين، وأصيب أخرون بجروح، عصر اليوم الجمعة 20 كانون الثاني/يناير، بانفجار لغم في محيط بلدة زيزون بريف درعا الغربي، في حين دارات اشتباكات في منطقة (حوض اليرموك) غرب درعا بين كتائب الثوار ومقاتلي جيش خالد بن الوليد المتهم بارتباطه بتنظيم (داعش)، أسفرت عن مقتل اثنين من الثوار وإصابة أخرين بجروح.

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن لغماً من مخلفات قوات النظام انفجر بجرار زراعي عصر اليوم في الحقول المحيطة ببلدة زيزون، تسبب بمقتل خمسة مدنيين كانوا يزرعون حقولهم، وإصابة أخرين.

وعلى صعيد آخر، حاول مقاتلو (جيش خالد) التقدم باتجاه بلدة تسيل غرب درعا انطلاقاً من مواقعهم في منطقة حوض اليرموك، وقال “المصري” إن مقاتلي جيش خالد شنوا هجوماً من ثلاثة محاور على نقاط الثوار في منطقة (الحرش)، وتمكنوا من محاصرة مجموعة تتبع لفرقة (فلوجة حوران)، قبل أن يتم فك الحصار عن المجموعة عقب مساندة الثوار لهم.

وأشار إلى أن هجوم مقاتلي جيش خالد أدى إلى مقتل اثنين من الثوار وهما (محمد الوهب ـ محمد قاسم قداح)، وإصابة آخرين من ضمنهم القائد العسكري لفرقة فلوجة حوران (رائد الراضي)، بالإضافة لمقتل وإصابة عدد من مقاتلي جيش خالد.

وبدوره، قال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء” إن عمليات الاغتيال لم تتوقف خلال الساعات الماضية، حيث تم تسجيل محاولتي اغتيال في مدينة طفس غرب درعا، الأولى لشخص يدعى (شريف المصري)، حيث تم إطلاق النار عليه أمام منزله مما أدى إلى مقتله، وهو من نازحي بلدة عتمان في مدينة طفس، والعملية الثانية استهدفت شخصاً يدعى (أبو وهب المصري)، وهو من قادة الثوار، على الطريق الرابط بين طفس والأشعري غرب درعا، مما أدى لإصابته بجروح متوسطة.