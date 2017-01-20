مقتل 5 جنود أتراك بانفجار مفخخة في (السفلانية) شرق حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى خمسة جنودٍ أتراك، وأصيب تسعة آخرون بجروح، اليوم الجمعة (20 كانون الثاني/يناير)، إثر استهداف تنظيم “داعش”، تجمعاً لجنود أتراك في قرية السفلانية بريف حلب الشرقي.

وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن رئاسة الأركان العامة التركية، أصدرت بياناً أعلنت فيه مقتل 5 جنود وإصابة 9 آخرين، جراء تفجير تنظيم “داعش” سيارة مفخخة، بعد ظهر اليوم، في قرية السفلانية، بالقرب من الباب.

وأشار البيان إلى نقل الجنود المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ومن جهتها، أعلنت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش”، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن سيارة مفخخة للتنظيم استهدفت تجمعاً للفصائل السورية قرب قرية السفلانية، ما أدى إلى مقتل عدة عناصر، وتدمير آلية وإعطاب آليات أخرى خلال اشتباكات في أطراف القرية.

وأشارت أعماق إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة 12 آخرين بجروح، جراء قصف تركي بنحو 60 صاروخاً وقذيفةً و11 غارةً جويةً استهدفت مدينة الباب ومحيطها اليوم.