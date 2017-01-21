تقرير أمني: أميركا (شجعت) صدام حسين على مهاجمة سوريا

وحسب ما جاء في تقرير استخباراتي سري عام 1983 أنجزه مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، فإن واشنطن حثت العراق على مهاجمة سوريا.

وقال غراهام فولير من “سي أي إي” إنه كان يجب على أميركا أن تضغط على بشار الأسد من خلال 3 قوات وهي العراق وإسرائيل وتركيا.

وجاء في التقرير “في مواجهة 3 جبهات، ربما يضطر الأسد إلى التخلي عن فكرة إغلاق خط الأنابيب”، بحسبما ما أقادت صحيفة “ديلي ميل”.

وأعرب ناشرو التقرير السري وقتها عن أملهم في إقناع العراق بالتعاون في الأمر “لأن إغلاق خط الأنابيب قد يجلب الضرر للعديد من الدول”.

وجاء في التقرير “ربما لن يوافق العراق بسهولة على الطلب.. لكن يجب إقناعه لاسيما وأن لديه قوة جوية عسكرية كافية قادر على تسخير نصفها ضد سوريا”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة “تكافح وتحارب” لبسط سيطرتها على “المواطنين المناهضين لنظام الأسد”.