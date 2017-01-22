بالصور: الحرب في سوريا (توقع) بيار داغر في الغرام!

كلنا شركاء: النهار

انتهى أخيراً الممثل بيير داغر من تصوير آخر مشاهده في الفيلم السينمائي السوري “طريق النحل”، تأليف وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد وإنتاج “المؤسسة العامة للسينما” في أول مشاركة سينمائية له. ووفق معلومات “النهار” فإنّ الفيلم انهى مرحلة التصوير قبل أيام في دمشق وسط أحوال الطقس الباردة والماطرة.

ويشارك في الفيلم عدد من الفنانين السوريين منهم: وائل زيدان، غادة بشور، يامن الحجلي، جيانا عنيد، بينما يشارك الممثلان سلاف فواخرجي وقاسم ملحو كضيفي شرف.

ووفق المعلومات، فإنّ أحداث الفيلم من واقع الأزمة السورية وحياة المواطن اليوم نتيجة الحروب والصراع الذي يدور في الأذهان بين الهجرة إلى خارج الوطن أو التمسك بالبقاء، في ظل الظروف الصعبة والمواجع الحياتية التي هو عرضة لها بسبب مخاطر تلك الحروب من تهجير وما يتبع الهجرة من صعوبة البحث عن فرص عمل جديدة ومواجهة مصاعب حياتية أخرى.

ويجسد داغر دور نجم يتقاطع ظرفه المهني مع ممثلة شابة، تنشأ بينهما علاقة حب تحيط بها التغيرات والمخاطر ضمن ظرفها الزمني والمكاني وتؤثر في مسارها.

يذكر ان داغر كان له حصة وافرة من المشاركة في الأعمال الدرامية السورية تجاوزت العشرين عملاً نذكر منها: “البواسل”، “البحث عن صلاح الدين”، “سقف العالم”، “الامام أحمد بن حنبل”، و”الرابوص”.