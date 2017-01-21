ترمب يؤدي اليمين ويتعهد باقتلاع (التطرف)

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أدى دونالد ترمب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة خلفا لـباراك أوباما في حفل أقيم بالساحة المقابلة للكونغرس، وتعهد في خطاب التنصيب باتباع سياسة أميركا أولا واقتلاع ما وصفه بـ” التطرف الإسلامي”.

وقال ترمب “سنعزز التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة ونوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف ونستأصله تماما من على وجه الأرض”، ملمحا إلى نيته العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما وعد بتغيير الأوضاع في أميركا، وقال إن “ما يهم ليس الحزب الذي يحكم بل من يخضع لإرادة الشعب”، مشيرا إلى أن واشنطن ازدهرت ولكن الشعب لم يستفد من هذا الازدهار.

أميركا أولا

وأكد ترمب على أن رؤية جديدة ستحكم أميركا في ولايته، وهي سياسة أميركا أولا وجعل أميركا عظيمة من جديد، منتقدا إنفاق الإدارة السابقة تريليونات الدولارات في الخارج وترك البنى التحتية للبلاد تتردى.