تخريج الدفعة الأولى من الشرطة الحرة في جرابلس شرق حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

تم تخريج الدفعة الأولى من الشرطة الحرة في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، أمس الجمعة 20 كانون الثاني/يناير، لاستلام أمن المدينة بعد قرار إخلاء المدينة من المقرات العسكرية لفصائل (درع الفرات).

وأفاد المكتب الإعلامي لمدينة جرابلس، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بتخريج أول دفعة من الشرطة الحرة، والتي ستدخل المدينة في غضون أيام لتستلم أمن المدينة، بعد أن تكون خالية من الفصائل العسكرية.

وكانت قد بدأت الفصائل العاملة تحت غطاء (درع الفرات) يوم الخميس 19 كانون الثاني الجاري، بإخلاء مقراتها من مدينة جرابلس، وذلك بعد اجتماع عقدته قيادة (درع الفرات) قبل يوم، وإصدار القرار بإخلاء المدينة من المقرات العسكرية خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وأشار المكتب الإعلامي لمدينة جرابلس قرار الإخلاء لا يعني أنه سيتم إهمال مدينة جرابلس أمنياً، ولكن سيتم تسليم زمام الأمور إلى الشرطة الحرة، لإدارة المدينة وحل مشاكلها.

ويذكر أن كتائب الثوار سيطرت يوم الأربعاء 24 آب/أغسطس من العام الماضي، على كامل مدينة جرابلس، بعد ساعات على بدء عملية (درع الفرات)، وذلك بمساندة من قبل القوات التركية والتحالف الدولي.