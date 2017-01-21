التحالف يعلن تصفية 250 عنصراً من (فتح الشام) منذ مطلع العام

البنتاغون: التحالف قتل 250 عنصراً للقاعدة في سوريا منذ مطلع العام

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية مقتل أكثر من 250 عنصراً من تنظيم القاعدة (فتح الشام) بغارات جوية للتحالف الدولي في سوريا، منذ مطلع العام الجاري.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن (البنتاغون) أصدر بياناً أمس الجمعة 20 كانون الثاني/يناير، أعلن فيه أن الطيران الأمريكي “نفذ غارة جوية محددة في 19 يناير/كانون الثاني، ضد معسكر تدريبي للقاعدة في محافظة إدلب بسوريا”.

وأشار البيان إلى أن الغارة قد “تمكنت من قتل أكثر من 100 مقاتل للقاعدة”.

وأضاف أن استهداف معسكر شيخ سليمان، الذي صار مركزاً لتدريب عناصر القاعدة منذ عام 2013 على الأقل، “سيقطع العمليات التدريبية للقاعدة ويثبط الجماعات الإسلامية المتشددة، وجماعات المعارضة السورية المتشددة، من الانضمام أو التعاون مع القاعدة في ساحات القتال”.

وكشف البيان أن هجمات سابقة لطائرات التحالف تمكنت من قتل 150 من عناصر القاعدة منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان قضى أكثر من 90 عنصراً، وأصيب عشرات آخرون، بغارات جوية للتحالف الدولي استهدف معسكر “الشيخ سلمان” الخاص بـ “فتح الشام” غرب مدينة حلب، وذلك بعد منتصف ليلة (الخميس-الجمعة).

وأفاد بيان لجبهة فتح الشام، نشرته أمس على قناتها في “تلغرام”، بأن طائرات أمريكية استهدفت أحد معسكرات الانتساب في ريف حلب الغربي، واعتبرت أن “هذا الاستهداف يأتي كرسالة واضحة أن خيار أمريكا هو نظام بشار الأسد لا الثورة والشعب، وأنهم والروس سحروا قوتهم العسكرية للنيل من صبر أهلنا في دعمهم للمجاهدين ومطالبهم بإسقاط نظام الأسد وحلفائه”.