(الأسايش) تعتقل (سليمان تحلو) العضو في (الديمقراطي الكردستاني)

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اعتقلت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، مساء أمس الجمعة (20 كانون الثاني/يناير)، عضواً في منظمة معبدة للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (PDK-S).

ونقل موقع “يكيتي ميديا” عن مصدر محلي من بلدة معبدة بريف الحسكة قوله إن مسلحي (ب ي د) اعتقلوا العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني “سليمان تحلو”، حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة.

وكان مسلحو (ب ي د) داهموا منزل “تحلو” في قرية جيلكا بريف معبدة مساء يوم الجمعة 6 كانون الثاني/يناير الجاري، واعتقلوا ثلاثة من ضيوفه، بينما منع الأهالي المسلحين من اعتقال “تحلو”.

واعتقل مسلحو (ب ي د) “ريبر تحلو” نجل المعتقل “سليمان تحلو”، أثناء ذهابه إلى مدينة الحسكة لمراجعة جامعة الفرات، وذلك يوم الثلاثاء 3 كانون الثاني/يناير الجاري، وأفرجت عنه في 8 من الشهر نفسه.

وأفرجت قوات الأسايش أمس الجمعة عن “علي فرسو” رئيس المجلس المحلي في بلدة الجوادية بريف الحسكة، و”بهزاد مراد” عضو المجلس المحلي، بعد اعتقالهما يوم الخميس الماضي، أثناء عودتهما من مجلس عزاء البيشمركة “محمد أمين سلو”.

ونظم المجلس الوطني الكردي عصر أمس الجمعة اعتصاما أمام مركز تابع للأمم المتحدة في مدينة القامشلي، وجاء ذلك بقرار الأمانة العامة للمجلس، وذلك للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى حزب الاتحاد الديمقراطي منذ جنازة البيشمركة “حبيب قدري” بتاريخ 15-8-2016، وللتنديد باستمرار عمليات الاعتقال السياسي، وما جرى يوم الخميس الماضي من خطف لجنازة البيشمركة “محمد سلو”.