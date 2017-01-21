لإعادة البسمة إلى وجوههم… حفلٌ تكريميٌ لأبناء الشهداء بريف إدلب

رزق العبي: كلنا شركاء

نظّمت جمعية (شباب الخير) الإنسانية، أمس الجمعة (20 كانون الثاني)، حفلاً تكريمياً لأبناء الشهداء، في مدينة معرة مصرين بريف إدلب.

وحضر الحفل أكثر من 100 طفل من أبناء شهداء المدينة، تخلّله مجموعة من النشاطات التي قدمها الأطفال، تناولت الواقع الحالي للأطفال السوريين وأبناء الشهداء بشكل خاص، كما وجهت النشاطات رسائل كثيرة عن ضرورة حفظ حقوق الطفل، والتي باتت منتهكة في سوريا، وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا للأطفال الحاضرين.

وقال مدير الجمعية المنظمة للحفل “ياسر معرق” لـ “كلنا شركاء”: “وجدنا من الضروري إيجاد وسيلة لإعادة البسمة لوجوه أبناء الشهداء، في ظل ما نعيشه من كوارث وآلام، عسى أن تخفف من صعوبة ما يعيشه الأطفال من حالة من الاكتئاب والخوف يومياً”.

وأضاف: “حرصنا أن يحتوي الحفل على مجموعة من النشاطات التي تحمل رسائل للعالم ولكل من تصله، على ضرورة حفظ حقوق الإنسان بحسب ما تنص عليه القوانين الدولية”.