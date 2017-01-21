ملثمون يسرقون سيارة منظومةٍ إسعافيةٍ ويعتدون على كادرها بريف إدلب

عز الدين زكور: كلنا شركاء

أصدرت (منظومة شام الإنسانية) بيان استنكار، على خلفية الاعتداء الذي تعرض له أحد كوادرها، أمس الجمعة (20 كانون الثاني) من قبل ملثمين مجهولين، وسرقتهم لسيارة إسعاف تابعة للمنظومة.

وبحسب بيان المنظومة، فإن مجموعة من الملثمين أقدموا على الاعتداء على إحدى سيارات الإسعاف التابعة لها، عل الطريق الواصل بين دركوش وإدلب، وتم اقتياد السائق ورميه بجانب الطريق بعد أن انهالوا عليه بالضرب، كما قاموا بتمويه السيارة وطليها بالطين واقتيادها إلى جهة مجهولة.

وأدانت المنظومة في بيانها هذه الأعمال الهمجية التي تعرض لها أحد كوادرها، كما شددت على أنها مؤسسة ذات طابع إنساني وليس لها أي علاقة بالأعمال القتالية، حيث عملت المنظومة الإسعافية على نقل أكثر من 40 ألف حالة من الجرحى والمصابين والمرضى المدنيين دون تمييز في الجنس أو العرق أو الدين، حسب البيان.

كما توجهت المنظومة في ختام بيانها بالطلب إلى كل من لديه أية معلومات تفيد بالوصول إلى الخاطفين إبلاغ إدارة المؤسسة.