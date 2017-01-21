17 مدنياً ضحايا قصفٍ متبادل بين (داعش) وقوات النظام بدير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 17 مدنياً، وأصيب عشرات آخرون بجروح، أمس الجمعة 20 كانون الثاني/يناير، جراء قصفٍ متبادل بين قوات النظام وتنظيم “داعش”، طال مدينة دير الزور وريفها.

وأفادت صفحة “دير الزور 24” بمقتل سبعة مدنيين، ستة منهم من عائلة واحدة، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف من قبل تنظيم “داعش” استهدف حيي الجورة والقصور الخاضعين لسيطرة قوات النظام بمدينة دير الزور.

ومن جهتها، استهدفت قوات النظام بقصف جوي ومدفعي حي الحميدية الخاضع لسيطرة تنظيم “داعش” بمدينة دير الزور، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين، وإصابة آخرين بجروح.

كما شن الطيران الحربي التابع لقوات النظام غارات جوية على بلدة البوليل بريف دير الزور الغربي، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، كما قضى ثلاثة مدنيين بقصف مماثل على قرية البلعوم بريف دير الزور الشرقي.

واستهدف الطيران الحربي منزل “عبد السلوم الصالح الحجاج” ومنزل “عصام الراوي” في مدينة الميادين، ما أوقع أربعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين.