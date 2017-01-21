(سوريا الديمقراطية): لن نلتزم بمقررات مؤتمر (أستانة)

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلن ميليشيات (سوريا الديمقراطية) اليوم السبت (21 كانون الثاني/يناير)، أنها لن تلتزم بمقررات الاجتماعات التي من المقرر عقدها في العاصمة الكازاخستانية أستانة في 23 من الشهر الجاري، معللة قرارها بأنها لم تُدع للمشاركة فيها.

وفي بيان لميليشيات (سوريا الديمقراطية) حول مؤتمر أستانة وعدم دعوتها للمشاركة بالمؤتمر، نشرته على حسابها في “فيسبوك”، استنكرت الميليشيات إقصاءها عن الاجتماعات التي عقدت لحل الأزمة السورية، وأفاد البيان بأنه “بالرغم من الانتصارات التي حققتها قواتنا ضد الإرهاب المتمثل بداعش بكل الحملات التي قمنا ولا نزال نقوم بها، وبالرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمت من جميع مكوناتنا من أجل تحرير مناطقنا من الإرهاب وترسيخ السلام، إلا أنه تم إقصاؤنا وإبعادنا عن كل الاجتماعات التي عقدت حتى الأن في سبيل حل الأزمة السورية”.

واعتبرت الميليشيات إقصاءها وعدم مشاركتها كطرف على طاولة المفاوضات، انتهاك بحقنا، مؤكدة عدم التزامها بمقررات اجتماعات لم تدع ولم تشارك بها. “نحن مكونات قوات سوريا الديمقراطية نرى أن عدم دعوتنا ومشاركتنا كطرف على طاولة المفاوضات هو انتهاك بحقنا وبتضحياتنا، ومن هذا المنطلق فإننا لن نكون ملتزمين بمقررات اجتماعات لم ندعى ونشارك بها”.