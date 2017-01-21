(حزب الله) ينعى القتيل الرابع في سوريا خلال خمسة أيام

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

نعت ميليشيا حزب الله اللبناني اليوم السبت (21 كانون الثاني/يناير)، أحد عناصرها ويدعى “علي محمد سلطان”، والذي لقي مصرعه خلال مشاركته في القتال إلى جانب قوات النظام في سوريا، ليرتفع عدد قتلى الميليشيا في سوريا إلى أربعة قتلى خلال خمسة أيام.

وأفاد موقع “عربي برس” التابع لميليشيا حزب الله اليوم، بمقتل “علي محمد سلطان” الملقب بـ (ملاك)، من بلدة الصوانة الجنوبية في لبنان، وأشار إلى أنه لقي مصرعه “أثناء قيامه بواجبه الجهادي المقدس في التصدي لمرتزقة الكفر والوهابية”، دون أن يحدد الموقع مكان مقتله، في حين أكدت مواقع لبنانية عدة، ومنها موقع “ليبانون فايلز”، أن “سلطان” لقي مصرعه في سوريا.

وكانت قد نعت ميليشيا حزب الله أمس الأول الخميس، القيادي البارز في صفوفها “أحمد ربيع نبيه”، الملقب بـ (الحاج أبو علي نوح)، من بلدة الجية في لبنان، وأشار مواقع موالية للميليشيا إلى أنه لقي مصرعه خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” قرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وبذلك يرتفع عدد قتلى ميليشيا حزب الله في سوريا إلى أربعة عناصر، خلال خمسة أيام، حيث قُتل “موسى حسن حمدان” الملقب بـ (الحر)، من بلدة كفرا في لبنان، على أيدي الثوار في وادي بردى المحاصر بريف دمشق، كما قُتل “زين العابدين بقجه جي”، خلال المعارك الدائرة مع تنظيم “داعش” في محيط مطار دير الزور العسكري.