تجمع أحرار عشائر الجنوب يقرر المشاركة في (أستانة)

إياس العمر: كلنا شركاء

أعلن تجمع أحرار عشائر الجنوب، اليوم السبت 21 كانون الثاني/يناير، أنه سيشارك في مؤتمر (أستانة)، ليكون أول تشكيلات الثوار في الجنوب السوري التي تعلن مشاركتها في المؤتمر.

وأصدر التجمع بياناً جاء فيه “إن مؤتمر أستانة هو استحقاق سياسي مثلما هناك استحقاق عسكري، وتبقى ساحة المواجهة والنضال بالكلمة، كما النضال بالسلاح في أي ميدان كان، فكما هناك مواجهة عسكرية، هناك أيضاً مواجهات أخرى، للتأكيد على أهداف الشعب السوري في كل محفل”.

وأردف “والذهاب إلى الأستانة فيه من المصلحة الأكبر، أكثر من عدم الذهاب وترك الساحة السياسية للنظام المجرم والمعارضة المزيفة”.

وأضاف البيان “من خلال مشاورات استمرت لأيام بين القوى العسكرية الموجودة على الأرض، قررنا الذهاب بعد أن تم دراسة المؤتمر من كافة الجوانب، بوفد مؤلف من الشيح (راكان خضير) رئيساً للوفد، وكل من (الرائد حسام الكراحشة ـ الرائد طارق الخلف) مثلان عسكريان”.

وأكد أنه “بالنسبة لنا ما سيطرح في الأستانة هو شيء عسكري، وهو مسألة الهدنة ووقف إطلاق النار، وما يرافقها من بنود إضافة إلى إحراج النظام وإيران وحزب الله والميلشيات الأخرى، وإن لم نحقق شيء سوف نعود للأعمال القتالية، ولن نلقي سلاحاً حتى نحقق أهداف الثورة”.