لرفضها التجنيد الإجباري… مسلحو (الاتحاد الديمقراطي) يحاصرون قريتين بريف الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

حاصرت ميليشيا وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، اليوم السبت (21 كانون الثاني/يناير)، قريتين في ريف الحسكة، تمهيداً لاقتحامها، بعد رفض أبنائها لسياسة التجنيد الإجباري.

وأفاد ناشطو “اتحاد شباب الحسكة، بأن الميليشيات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) تحاصر قريتي تل الطحين وخوتيلة الجوالة قرب بلدة القحطانية بريف الحسكة، وتحشد مدرعات وآليات ثقيلة على أطرافها تمهيداً لاقتحامها للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث شمل الاقتحام الأول اعتقال عدد أبناء قرية تل طحين بينهم نساء.

وأشارت قناة “حلب اليوم”، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن سبب محاصرة الميليشيات الكردية للقريتين هو رفض الأهالي حملة التجنيد الإجباري التي تقوم بها الوحدات، والتي أسفرت عن اعتقال 21 شخصاً في قرية تل طحين الأسبوع الماضي، بينهم نساء.