35 قتيلاً وجريحاً بانفجار مفخخةٍ في مخيم (الرقبان) على الحدود الأردنية

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى خمسة مدنيين، وأصيب نحو 30 آخرين بجروح، ظهر اليوم السبت (21 كانون الثاني/يناير)، جراء استهداف سيارة مفخخة السوق التجاري في مخيم (الرقبان) للنازحين على الحدود السورية الأردنية، والذي يضم قرابة 70 ألف نازح من مدن وبلدات شمال وشمال شرق سوريا.

وقال مدير المكتب الإعلامي لجيش أحرار عشائر الجنوب، الذي يسيطر على المنطقة، “محمد عدنان” لـ “كلنا شركاء”، إنه في تمام الساعة 12 ظهراً استهدفت سيارة مفخخة السوق التجاري لمخيم الرقبان، مما تسبب بمقتل خمسة مدنيين وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح، بالإضافة لدمار واسع في السوق الذي يعتبر المورد الأساسي لأهالي المخيم.

وأضاف بأن السيارة المفخخة كانت تحاول اجتياز الساتر الترابي من جهة الأراضي السورية، بهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف سكان المخيم.

وأشار إلى أن السلطات الأردنية سمحت لعدد من المصابين بحالات خطرة بدخول الأراضي الأردنية للعلاج، وقد وصل العدد إلى 14 مصابا.

ويذكر أن العملية ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها مجموعة من الهجمات بسيارات مفخخة استهدفت المخيم، كان منها استهداف النقطة الطبية في المخيم في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.