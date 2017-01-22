سوري يفوز بالمركز الأول في الأولمبياد العلمي لـ (البيولوجيا وعلم الجينات الوراثية) في ألمانيا

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حاز اللاجئ الفلسطيني السوري “باهي أبو حسان”، على المركز الأول على عموم ولايات ألمانيا بالأولمبياد العلمي للبيولوجيا وعلم الجينات الوراثية، مما أهلّه ليدخل مركز الأبحاث العلمي للعلماء الشباب ليمثل ألمانيا في الأولمبياد العلمي العالمي.

وأفادت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” بأن وسائل إعلام ألمانية قالت إن “أبو حسان” هرب وحده من حلب إلى ألمانيا وعمره 16 عاماً، وأنه “يريد تحقيق شيء هنا في ألمانيا”، منوهين أن ما قام به أبو حسان هو “الفعل الأكبر”.

وكان “أبو حسان” قد حصل في وقت سابق على المستوى الثالث في البحث العلمي للعلماء الشباب على مستوى ألمانيا في مادة الرياضيات والفيزياء، وهو من أبناء مخيم النيرب في مدينة حلب، ومن قرية ترشيحا في فلسطين.

ويذكر أن اللاجئ الفلسطيني السوري “فؤاد أبو سمير”، البالغ من العمر 27 عاماً، هو أول من دخل أحد أهم المراكز البحثية في ألمانيا، حيث يعمل في المجال العلمي والتقني في معهد “Desy” الألماني المتخصص في مجال البحوث التكنولوجية والإلكترونية.

ويشار إلى أن العديد من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي المعاهد والجامعات تحاول شق طريقها في بلدان المهجر، بعد فرارهم من الحرب الدائرة في سورية، وتعرض مخيماتهم ومواطن إقاماتهم للقصف والدمار، حيث وصل أكثر من (80) ألف لاجئ فلسطيني سوري إلى أوروبا، فيما لاتزال هجرة اللاجئين الفلسطينيين مستمرة من سوريا.