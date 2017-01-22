هل تصدِّقون؟! 6 خصائص يتفوَّق فيها هاتف الأندرويد على آيفون

كلنا شركاء: بزنس انسايدر- ترجمة هافينغتون بوست عربي

كثيرون هم من يفضلون هواتف آيفون على غيرها من هواتف آندرويد مثل غالاكسي وإل جي وإتش تي سي، ويرون أن تلفونات آبل أكثر تطوراً من غيرها.

لكن في هذا التقرير جلبنا لكم 6 خصائص تتفوق فيها هواتف آندرويد على آبل.

1. قدرات الشحن

هواتف مثل بيكسل وغالاكسي S7 لديها “يو إس بي سي” للشحن وهي أسرع بشكل كبير من موصل البرق الخاص بالآيفون.

أيضاً سامسونغ وجوجل وإل جي وحتى مايكروسوفت تصنع هواتف بإمكانها الشحن لا سلكياً.

الآيفون لا يملك هذه الخاصية بعد.

ولكن هناك إشاعات باحتمالية ظهورها في آيفون هذا العام.

2. سعة تخزينية متغيرة

هواتف مثل سامسونغ غالاكسي S7 لديها فتحات ذاكرة تخزين خارجية لسعة تخزين إضافية.

مع آيفون أنت عالق مع 32 غيغابايت و128 غيغابايت أو256 غيغابايت

3. بعض هواتف الأندرويد تسمح بإضافة أكثر من شريحة

وهو أمر مفيد لو كنت تسافر كثيراً للخارج، أو لو كنت تريد دمج رقم العمل والرقم الخاص على نفس الهاتف.

4. متصفحات أخرى للإنترنت

لا يمكنك تغيير المتصفح الأساسي في الآيفون كما تستطيع في الأندرويد.

فإذا أردت أن تحمل متصفحاً مختلفاً عن الأساسي، فإن كل رابط ستفتحه من برامج آبل سوف يفتح في سفاري بدلاً من المتصفح الذي اخترته أنت.

5. التطبيقات الأصلية

جوجل هي شركة معلومات كبيرة بالدرجة الأولى، بمئات الآلاف من الخوادم بجميع أنحاء العالم.

مع برامج أندرويد مثل Gmail وصندوق الوارد و خرائط جوجل ومحرك جوجل وجوجل كروم، بالإمكان الوصول للمعلومات ومعالجة البيانات بطرق لا تستطيع آبل عملها.

6. مقبس السماعة

أُزيل مقبس السماعة من تصميم آيفون 7 الجديد، ما يعني أنك سوف تحتاج إلى التطوير لمجموعة جديدة من السماعات اللاسلكية، أو أن تستخدم جهازاً لتوصيل السماعات السلكية التقليدية.

لحسن الحظ هواتف الأندرويد ما زالت تملك مقبس السماعة.