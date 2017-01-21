غرفة عمليات مشتركة لطرد (جند الأقصى) من جبل الزاوية

زيد المحمود: كلنا شركاء

شكّلت عدة فصائل عسكرية على رأسها حركة “أحرار الشام”، مساء اليوم السبت، غرفة عملياتٍ عسكريةٍ تهدف إلى إنهاء وجود فصيل “جند الأقصى” في جبل الزاوية بريف إدلب.

وأفاد مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة أن المراصد العسكرية تناقلت نباً تشكيل غرفة العمليات الجديدة، والمكونة من “أحرار الشام، صقور الشام، تجمع فاستقم، جيش المجاهدين، جيش الإسلام”، إلا أن جميع الفصائل لم تعلن عن أيّ شيءٍ بهذا الخصوص عبر منابرها الرسمية.

وتفيد مصادر ميدانية أن هدف غرفة العمليات الجديدة هو قتال “جند الأقصى” في جبل الزاوية، عقب احتقانٍ امتدت آثاره طيلة الأشهر الماضية بين الطرفين، وبخاصة ضد بين “الجند” و”أحرار الشام”.

وفي الوقت الذي أفاد فيه مراسلنا أنّ “جبهة فتح الشام” لم تبدِ ردود فعلٍ تجاه الغرفة الجديدة، وتناقل عناصرها أنهم ملتزمون الحياد في الاقتتال المرتقب في جبل الزاوية، طالب “أبو عيسى الشيخ” قائد فصيل “صقور الشام” من “الجبهة” الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين و “ألا تكيل بمكيالين”.

وقال الشيخ في سلسة تغريداتٍ مساء السبت إن “فتح الشام أقرت أنها لا تستطيع لجم شرذمة جند الأقصى وعليه فإن أضعف الإيمان أن تنأى بنفسها عنها لا أن تطلقها عند التعدي وتحميها عند المحاسبة”، وأضاف أن “فتح الشام لم تتحرك أمس بعد غدر هذه الشرذمة في عدد من القرى واليوم تقف لتمنع الفصائل من استرداد هذه القرى بحجة فض النزاع”.