أنباء عن انشقاقات في مجلس شورى (فتح الشام)

زيد المحمود: كلنا شركاء

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بياناً منسوباً لعضوين بارزين في مجلس شورى “جبهة فتح الشام” يعلنان فيه انفصالهما عن “الجبهة” بسبب “التشرذم الذي وصلت إليه الساحة”.

وبحسب البيان الذي نٌشر مساء السبت (21 كانون الثاني/يناير) فإن جهاد الشيخ (أبو أحمد زكور)، عضو مجلس شورى جبهة فتح الشام، والمسؤول الاقتصادي العام فيها، وعبد الله حلب (حمزة سند) عضو المجلس ذاته ومسؤول حلب العسكري سابقا، أعلنا انفصالهما عن الجبهة.

وأورد البيان الذي لم تستطع “كلنا شركاء” التأكّد من نسبته لأعضاء شورى “فتح الشام” أن هذا القرار كان بسبب “ما مرت به الساحة من تشرذم وتفرقة بعد محاولات عديدة للوجد باءت بالفشل، ومحاولة كل فصيل الاستئثار بالساحة والوصاية عليها”.

وأضاف البيان المكتوب بخطّ اليد: “وبعد يأسنا من توحيد الصفوف وجمع الكلمة، فإننا نعلن خروجنا من فتح الشام وعدم تبعيتنا لأي فصيل”.