في زمن قياسي أشبه بالمعجزة.. سوريّ من الرقة يتفوق، ويحصل على اللقب النمساوي للطب

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استطاع الدكتور حسين العليوي، من الرقة، وخريج جامعة الفرات، أن يُعدّل شهادته، ويحصل على اللقب النمساوي الرسمي كطبيب في زمن قياسي، وذلك بحسب ما كتب الناشط والداعية الإسلامي السوري المقيم في النمسا، طرفة بغجاتي.

وكتب بغجاتي على صفحته في “فيسبوك”، أن الدكتور العليوي في النمسا منذ سنتين، وبعد اللغة أنهى التعديل خلال فصل دراسي واحد، مشيراً إلى أن التعديل في النمسا ليس سهلاً لأن هناك امتحانات صعبة يجب تجاوزها وفي هذه الفترة القصيرة هو أمر يشبه المعجزة.

وأضاف بغجاتي أنه وضع الخبر على صفحته الألمانية، فأتت للدكتور ما يقارب الألف تهنئة خلال يومٍ واحد، حيث يعرف النمساويون معنى هذا الإنجاز الكبير.

وفي تصريح خاص لـ “اقتصاد”، قال الدكتور العليوي أنه استطاع تحقيق هذا الإنجاز بالجهد والتعب إذ أنه كان يومياً يدرس بين 8 إلى عشر ساعات، مقدماً نصيحة للشباب الذين جاؤوا إلى أوروبا بأن يتعلموا اللغة قبل أي شيء.

وختم العليوي أنه ينوي التخصص في مجال الجراحة.