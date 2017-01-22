مخيم الزعتري.. سوريون من لاجئين إلى تجّار وحرفيين بالأردن

ونجح السوريون في الانتقال إلى مرحلة أفادت الدولة المستضيفة، إذ أضافوا أبعادا اقتصادية واجتماعية وثقافية بدأت تظهر في ملامح الحياة، حسب أقوال أردنيين لـ “العربي الجديد”.

وعلى بعد 80 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأردنية عمّان حيث تقع محافظة المفرق تتجسد حكاية اللجوء السوري التي ظهرت مع بداية نزوح السوريين عن بلدهم باتجاه الأردن والفرص التي نتجت عن استضافة هذه المحافظة للعدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين.

قامت “العربي الجديد” بجولة ميدانية في مدينة المفرق التي يتجاوز عدد اللاجئين السوريين فيها 203 آلاف لاجئ يقيم معظمهم داخل مخيم الزعتري أكبر مخيم لجوء في الأردن والذي أُعدّ خصيصا ليكون شاهداً على التطور الذي شهدته المدينة منذ بدء تدفق السوريين.

لاجئون منتجون



وبدا اللاجئ السوري وعضو لجنة المفرق المجتمعية، زياد الصمادي، مرتاحاً لتحول النظرة السلبية تجاه اللاجئين باعتبارهم عبئا وحملا ثقيلا في البداية إلى مساهمين فاعلين في تطور المجتمعات المستضيفة لهم.

وقال في حديثه لـ”العربي الجديد” إن “اللاجئين السوريين باتوا اليوم طاقات إنتاجية تساهم في دعم الاقتصاد الأردني وزيادة أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجع الأردنيين على الانخراط في سوق العمل من خلال المشاركة بتلك المشاريع.

وأضاف أن “كثيرا من اللاجئين باتوا يمتلكون مشاريع صغيرة في عدة قطاعات حسب حاجة السوق لإعانتهم على العيش وعدم الاعتماد على المساعدات” .