فنانة جزائرية تترأس فرع منظمة مدعومة من نظام بشار الأسد بالجزائر

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كلّف مدير إدارة مجموعة “ورجعت البسمة سوريا” بالفرع الرئيس سوريا_دمشق الفنّان آدم، الفنّانة الجزائرية و خريجة ستار أكاديمي الشّابة سهيلة بن لشهب بمنصب مدير عام للمجموعة في الجزائر، في حين أبدت الفنّانة موافقتها على استلام المنصب.

وجاء في بيان عن المجموعة أنّ المدير العام لإدارة مجموعة “ورجعت البسمة سوريا” الفرع الرئيس ـ سوريا ـ دمشق” الفنّان آدم، “يتشرّف بتكليف سهيلة بن لشهب بمنصب مدير عام المجموعة في الجمهورية العربية الجزائرية، وذلك بعد إطلاع كامل على أهداف المجموعة الإنسانية والفنية والثقافية من قبل سهيلة بن لشهب وقامت بالموافقة الكريمة على استلام المنصب”.

من جانبها ردّت سهيلة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التدوين المصغر”تويتر”، ” الشرف ليا شكرا على الثقة ويارب نكون قدها”.

يشار إلى أن مجموعة “رجعت البسمة سوريا” تضم إليها جميع الفنانين السوريين الموالين للنظام السوري، وعلى رأسهم الفنانة ميادة الحناوي ودريد لحام وسولاف فواخرجي.