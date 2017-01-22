منظمةٌ كردية تطالب (الاتحاد الديمقراطي) بإغلاق سجونه السرية

رزان العمر: كلنا شركاء

اعتقلت القوات الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) مساء الجمعة عضوا في اللجنة الفرعية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، في بلدة معبدة في ريف الحسكة فيما طالبت منظمة حقوقية كوردية سورية الإدارة الذاتية التي يديرها PYD وحلفائه بإغلاق جميع السجون السرية و الكشف عن مصير المفقودين ممن دخلوا تلك السجون منذ سنوات.

ونقلت وكالة “باسنيوز” الكردية عن مركز الديمقراطية لحقوق الإنسان في كوردستان (مركزه ألمانيا) بياناً جاء فيه إن” قوات الأسايش في بلدة كركي لكي التابعة لمدينة ديريك بكوردستان سوريا، اعتقلت يوم أمس الجمعة المواطن سليمان تحلو, وهو أحد أعضاء اللجنة الفرعية للحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا”.

وفيما استنكر المركز بشدة اعتقال آسايش PYD للمواطن سليمان تحلو، طالب في الوقت نفسه بضرورة الإفراج الفوري عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و تبييض السجون بشكل كامل.

كما طالب المركز المسؤولين في قوات الأسايش والمسؤولين في الإدارة الذاتية، التابعة لـ PYD بضرورة “الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان و تطبيقها على أرض الواقع”، مضيفاً “لا يكفي الادعاء بالالتزام بالقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وشدد البيان على “ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و كذلك إغلاق جميع السجون السرية و الكشف عن مصير المفقودين ممن دخلوا تلك السجون منذ سنوات، منهم المحامي إدريس علو، و أحمد سيدو،، أحمد سينو، وهم من مدينة عفرين، و كذلك الكشف عن مصير القيادي بهزاد دورسن المختطف منذ سنوات”.

وكانت قوات الأسايش التابعة للحزب الكردي أفرجت عن كل من علي فرسو و بهزاد مراد العضوين في محلية المجلس الوطني الكردي في الجوادية حيث تم اعتقالهما الخميس بعد عودتهما من مجلس عزاء هناك.