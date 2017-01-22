استمرار عمليات النزوح من الموصل إلى الحسكة في سوريا

وقالت مصادر محلية في المنطقة، إن حوالي مائة عائلة عراقية، جميعهم من مدينة الموصل، وصلوا إلى مخيم الهول بريف الحسكة، في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها النازحون.

وكان قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إنما يصل إلى 100 ألف عراقي ربما يفرون إلى سوريا وتركيا هربا من القتال في الموصل.

وأضاف أن هناك خططا لاستقبال ما يصل إلى 90 ألف لاجئ عراقي في سوريا، التي تقع محافظتها الحسكة عبر الحدود مع الموصل ويهيمن عليها الأكراد.