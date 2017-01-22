(سوريا الديمقراطية) تصل مشارف سد الفرات غرب الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت ميليشيات سوريا الديمقراطية أمس السبت 21 كانون الثاني/يناير، وصولها إلى مشارف سد الفرات في ريف الرقة الغربي، وسيطرتها على قرية سويدية الكبيرة، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”، سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية (غضب الفرات).

وأفادت ميليشيات سوريا الديمقراطية، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بسيطرتها صباح أمس على قرية سويدية الكبيرة، وقتل 70 عنصراً من تنظيم “داعش”، والاستلاء على كمية هائلة من العتاد العسكري داخل مدرسة القرية، بعض معارك كر وفر على الأطراف

وأكدت وصول عناصرها إلى مشارف سد الفرات شمال مدينة الطبقة، ونشرت صوراً وتسجيلاً مصوراً يظهر عناصرها على أطراف السد.

ومن جهتها، أكدت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش”، مقتل 14 عنصراً من ميليشيات سوريا الديمقراطية بانفجار ألغام في قرية سويدية كبيرة.

وأشارت أعماق إلى أن غارات أمريكية استهدفت عن طريق الخطأ مواقع لمسلحي (سوريا الديمقراطية) في أطراف قرية سويدية كبيرة، كما أصيب طفلان وامرأتان ورجلان جراء 6 غارات جوية للتحالف الدولي على مدينة الطبقة.

وفي سياق متصل، شيّعت ميليشيات سوريا الديمقراطية أربعة من ميليشيات وحدات حماية الشعب والمرأة، لقوا مصرعهم ضمن المرحلة الثانية من حملة (غضب الفرات)، وتم دفنهم في مقبرة دجلة جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشمالي.

ونشرت مواقع وصفحات مقربة من ميليشيات سوريا الديمقراطية صوراً لتشييع قتلى الميليشيات، ووثقت أسماءهم، وهم من وحدات حماية الشعب “هالاج دمر” الاسم الحركي (رابون برسوس)، و”دجوار عكيد” الاسم الحركي (بارش سوتاب)، ومن وحدات حماية المرأة “سلافا أبو محمد” الاسم الحركي (ستارك باران)، و”جكلة أوزون” الاسم الحركي (آمارا سمسور).