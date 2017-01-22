ثوار الغوطة الشرقية يستعيدون النقاط التي خسروها على جبهة القاسمية

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار صباح اليوم الأحد (22 كانون الثاني/يناير)، استعادتها كافة النقاط التي خسرتها على جبهة القاسمية في غوطة دمشق الشرقية، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام وميليشياته.

وأفاد جيش الإسلام، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، باستعادة الثوار السيطرة على النقاط التي سقطت مؤخرّاً على جبهة القاسمية، وإعطابهم دبّابة لقوات النظام، بعد هجمة عكسية للثوار، على النقاط التي سيطرت عليها قوات النظام على جبهة القاسمية عصر أمس، بعد تمهيد عنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

كما دارت اشتباكات خفيفة على جبهة بيت نايم، بالتزامن مع استهداف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدتي حزرما وحوش الصالحية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين بجروح.

كما سقطت قذيفة مدفعية على أطراف مدينة كفر بطنا، واستهدفت قوات النظام أطراف مدينة دوما بقذيفة مدفعية، مما أسفر عن أضرار مادية، وقد عملت فرق الدفاع المدني على تفقد المناطق المستهدفة.