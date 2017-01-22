تربية إدلب التابعة للنظام: سنغلق أي مدرسةٍ يتدخل بها (الطرف الآخر)

رزق العبي: كلنا شركاء

وجّهت مديرية التربية بإدلب التابعة لوزارة النظام، قبل أيام، والتي تعمل حالياً في محافظة حماة، كتاباً لمشرفي المجمعات التربوية والموجهين الاختصاصين والتربويين، والذين مازالوا على رأس عملهم في مدارس النظام في المحافظة، أوعزت المديرية من خلاله “بالعمل على إغلاق أي مدرسة يتدخل فيها من أسمتهم الطرف الآخر (تربية إدلب الحرة) وبعملها، وخاصة تعيين مدراء أو إداريين بدلاً من كادر المدرسة الذي وضعته (مديرية النظام).

كما طالبت المديرية في كتابها، موجهي المدارس والإداريين والمدرسين توضيح أسباب إغلاق هذه المدارس للمجتمع المحلي.

وكانت مديرية التربية والتعليم الحرة في المحافظة، أعلنت قبل أيام، عزمها سحب الأختام المدرسية من مدراء المدارس التابعة لتربية النظام.

مدير تربية التعليم في محافظة إدلب “جمال الشحود” قال لـ “كلنا شركاء”: “إن مديرية التربية علمت في الآونة الأخيرة، عن رفع بعض الزملاء الذين مازالوا على رأس عملهم في المدارس التابعة لتربية النظام، تقارير هي أبعد عن المهنية التعليمية، وتخفي نوايا سيئة، وعلى إثر ذلك، قررنا سحب الأختام من مدراء المدارس لنطلع على أي تقرير يرفع لتربية النظام من مدارس المحافظة”.

وزارة التربية في حكومة النظام، بناءً على قرار “التربية الحرة”، أشارت في قرار لها، إلى إلغاء الأختام المدرسية، وينوب عن ذلك توقيع المدير المدرسي، ليأتي قرار المديرية الأخير بإغلاق المدارس التي تتدخل بها “التربية الحرة”.

من جهته، نفى “الشحود” نية تربية إدلب الحرة، فرض مدراء وإداريين على جميع مدراس المحافظة، موضحاً ذلك بعدم قدرة المديرية على استيعاب كافة المدارس”.

واستثنى في ذلك مدراء المدارس غير المتعاونين مع المديرية، مؤكداً على أن “عدم مقاطعة المدارس لتربية النظام، ساعدته في الحصول على المنحة الأممية للتعليم عن محافظة إدلب”.