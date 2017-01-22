مقتل 5 جنودٍ أتراك بمفخخةٍ لـ (داعش) قرب مدينة الباب

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكّدت رئاسة الأركان التركية اليوم الأحد (22 كانون الثاني/يناير) مقتل خمسة جنود أتراك، وإصابة تسعةٍ آخرين جراء هجوم لتنظيم “داعش” بسيارة مفخخة، في قرية السفلانية، بالقرب من مدينة الباب السورية. كما أكدت مقتل 11 عنصراً من التنظيم بهجماتٍ تركية.

وأضافت الأركان التركية في بيان على موقعها الرسمي، أنه تم نقل الجنود المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج، ونقل جثث القتلى إلى مدينة غازي عنتاب الحدودية مع سوريا.

وأشارت “ترك برس” إلى أن عدد قتلى الجيش التركي منذ انطلاق عملية درع الفرات الهادفة للسيطرة على المناطق الحدودية إلى 54 قتيلا.

في المقابل، أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، عن مقتل 11 مسلحًا من تنظيم “داعش” جراء قصفه 165 هدفًا للتنظيم شمالي سوريا في إطار عملية “درع الفرات”، وفق وكالة “الأناضول”.

وفي بيان صادر عنه، أوضح الجيش التركي أن سلاح الجو التركي نفّذ غارة جوية استهدفت هدفين تابعين للتنظيم في محيط مدينة الباب التابعة لحلب وتمكنت من تدمير سيارتين مفخختين.