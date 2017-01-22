تصعيدٌ عسكريّ في ريف حمص قبيل (الآستانة)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

تزامناً مع الاستعدادت لانطلاق مؤتمر (الآستانة) في العاصمة الكازاخية غدا الاثنين، كثّفت قوات النظام اليوم من قصفها للمناطق المحاصرة في ريف حمص الشمالي، مستهدفةً كلاً من الحولة وتلبيسة والرستن بالطيران الحربي والمدفعية والصواريخ.

وأفاد مراسل “كلنا شركاء” في المنطقة أن الطائرات الحربية شنت عدة هجمات بالصواريخ الفراغية مستهدفاً منازل المدنيين في مدينة تلدو في سهل الحولة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال ورجل مسن. في حين سقط عدد من الجرحى المدنيين بينهم أطفال ونساء، يضاف إلى ذلك سقوط عشرات القذائف الصاروخية على المدينة تلدو.

وأضاف المراسل “طارق الضحيك” أن كتائب الثوار ردت بقصف حاجز مؤسسة المياه بقذائف الهاون مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

في السياق أيضاً، استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة تلبيسة القريبة في ذات الريف، ما أدى لمقتل الشاب “جمال جاموس”.

وطال القصف مدينة الرستن، بحسب الناشط الإعلامي صهيب العلي، الذي قال لـ “كلنا شركاء” إن الطيران الحربي شنّ غارات جوية بصواريخ فراغية على المدينة مدمراً مبانٍ سكنية، في حين لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية في الرستن.