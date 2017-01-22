وثائق جديدة لـ (بن لادن): الظروف السائدة لا تساعد على إقامة (دولة إسلامية)

وثائق تكشف كيف عاش بن لادن أيامه الأخيرة

كلنا شركاء: رصد

كشفت وثائق أفرجت عنها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قبل أيام، عن تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأظهرت الوثائق، بحسب “سكاي نيوز عربي” أن بن لادن كان قبل أشهر من “تصفيته” من قبل قوة أميركية خاصة، يشعر بالقلق على تنظيم القاعدة الذي كان يقوده، معتبرا انه “يشيخ ويتقلص”.

وتكشف الملفات الاخيرة التي صادرتها وحدة “نيفي سيلز” الأميركية في باكستان، خلال العملية التي قتل فيها بن لادن في مخبئه في مدينة أبوت آباد، في 2011، أنه كان قلقا على منظمته.

كما تكشف رسالة حررها أحد مساعديه الإحباط المتزايد لأسامة بن لادن بعد عشر سنوات من اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وتقول الرسالة إن “بن لادن يعبر عن خوفه من رؤية منظمتنا تشيخ وتتقلص تدريجيا مثل منظمات أخرى”.

وكتب بعض هذه الرسائل، التي تعود إلى 2010، أسامة بن لادن نفسه، بينما كتبت بعض الرسائل باسمه، وهي تكشف أنه مصمم على ان تبقى الولايات المتحدة “العدو الرئيسي” له.

وكتب بن لادن أن “أعداء الأمة اليوم مثل شجرة شريرة (..) جذع هذه الشجرة هو الولايات المتحدة”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

كما يبدو بن لادن والدا قلقا يحذر أبناءه من أي محاولة لزرع شريحة إلكترونية لديهم دون علمهم، تسمح بمتابعة تحركاتهم.

وتشير هذه الوثائق أيضا إلى الوقت الكبير الذي كان بن لادن يمضيه في إدارة عمليات خطف الأجانب التي كانت تقوم بها فروع لتنظيمه، والاهتمام الخاص الذي كان يوليه لمسقط رأسه اليمن، حيث كان يتشكل فرع جديد للتنظيم.

وفي رسالة إلى ناصر الوحيشي، مؤسس تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، يوصيه بن لادن ألا يتحرك بسرعة ضد السلطة لأن الظروف السائدة لا تساعد على إقامة ما وصفها بـ”دولة إسلامية” يمكن أن تحكم وتقاوم الهجمات الخارجية.