أنباء عن تشكيل (الفرقة 30 حرس جمهوري) في حلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

تناقلت مصادر موالية للنظام اليوم الأحد، أن قيادة قواته أمرت بتشكيل فرقة عسكرية جديدة تتبع الحرس الجمهوري وتتمركز في مدينة حلب، وتعيين اللواء زيد صالح، رئيس اللجنة الأمنية بحلب، قائداً لهذه الفرقة.

إلى ذلك أشار شادي حلوة، مراسل تلفزيون النظام الرسمي في حلب، وقال إنه حصل على معلوماته من “مصدرٍ خاص”.

وكتب حلوة على صفحته العامة في “فيسبوك”، إن “القيادة العامة للجيش والقوّات المسلّحة تشكّل فرقة عسكرية جديدة (الفرقة 30 حرس جمهوري) تتبع لها كافة التشكيلات والقطع العسكرية العاملة على الأرض في حلب وقد تم تعيين سيادة اللواء زيد صالح قائدا للفرقة وسيادة العميد مالك عليا رئيساً لأركانها”.

وبحسب ما تناقله موالو النظام في حلب، فإن هذا التشكيل الجديد سيضم في صفوفه مختلف ميليشيات الدفاع الوطني “الشبيحة” وعناصر قوات النظام من مختلف تشكيلاتها، تحت مظلة واحدة، وذلك بعد

وسيستمر اللواء زيد صالح بمنصبه رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حلب ونائباً لقائد الحرس الجمهوري في سوريا بالإضافة الى المهمة الجديدة التي أسندت إليه.