وزير الخارجية السعودي يستقبل (حجاب) قبيل (الآستانة)

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

استقبل وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس السبت (21 كانون الثاني/يناير) المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية، الدكتور رياض حجاب، لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والجهود الدولية.

وحضر الاستقبال، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مدير عام مكتب وزير الخارجية السعودي السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير الإدارة العربية بالوزارة السفير علي الحمدان، والوفد المرافق للدكتور رياض حجاب.

ويأتي هذا الاجتماع قبل يومين من انطلاق مباحثات أستانة التي دعت إليها روسيا وتركيا في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، واستبعدت فيها المعارضة السياسية عن المشاركة رسمياً، في حين تم توجيه الدعوة إلى الفصائل العسكرية المسلحة.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات أبدت تأييدها في بيان رسمي لمباحثات أستانة، واستعدادها لتقديم ما سمته الدعم اللوجتسي والفني لفصائل المعارضة المسلحة، في ظل عدم توجيه الدعوة إليها مباشرة.

وأكدت الهيئة في بيانها الصادر قبل نحو أسبوع دعمها للوفد العسكري المفاوض، وعبرت عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.

وثمنت الهيئة العليا للمفاوضات الجهود المبذولة لنجاح لقاء آستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية التي أعلن ديمستورا عن استئنافها في الثامن من شهر فبراير القادم بجنيف، مؤكدة أن بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب ان تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.