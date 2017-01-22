قوات النظام تسيطر على 5 مزارع غرب مدينة الباب

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم الأحد سيطرتها على خمس مزارع كان يسيطر عليها تنظيم “داعش” غرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وذكر موقع “المصدر” الموالي للنظام، أن قوات النظام وحلفاءها تقدمت إلى كل من مزارع (صوران و الطنبور و سرجة صغيرة و سرجة كبيرة و المنطار و مران” موسعة بذلك نطاق سيطرتها في الريف الجنوبي الغربي لمدينة الباب.

وتقع هذه المزارع منتصف الطريق العام بين مدينة الباب التي يسيطر عليها “داعش” ومدينة حلب التي يسيطر عليها النظام.

وتحدث ناشطون أن المنطقة لم تشهد اشتباكاتٍ تذكر قبيل إعلان النظام سيطرته على هذه المزارع الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً من مدينة الباب التي تشهد اشتباكات مستمرة بين التنظيم وقوات “درع الفرات” التي تسعى بدورها للسيطرة على المدينة بدعمٍ تركي.

وشهدت المنطقة التي تحاول قوات النظام التقدم فيها قصفاً جوياً ومدفعيا وصاروخيا من المروحيات التابعة للنظام وقواته البرية التي استهدفت بلدات المديونة والسليمة وكامل المحور الجنوبي الغربي لمدينة الباب.

وتداولت مصادر موالية عن نية النظام البدء بحملة عسكرية باتجاه مدينة الباب، مشيرةً إلى أن قوات “النخبة” بقيادة العميد سهيل الحسن بدأت الأسبوع الماضي هجوما هو الاقوى بالريف الشرقي لحلب.