5 ممثلين عن الجنوب السوري في مؤتمر (الآستانة)

إياس العمر: كلنا شركاء

شاب مشاركة ممثلين عن تشكيلات الثوار في الجنوب السوري في اجتماع (الآستانة) الكثير من الغموض خلال الأيام الماضية، لكن في نهاية المطاف قررت تشكيلات الثوار بالجنوب السوري المشاركة بالاجتماع، وقد وصل إلى مقر انعقاد الاجتماع خمسة ممثلين عن تشكيلات الجنوب السوري.

مصدر خاص أكد لـ “كلنا شركاء” أن ممثلين تشكيلات الجبهة الجنوبية باجتماع (الآستانة) هم الرائد (عصام الريس) الناطق باسم الجبهة الجنوبية، و الرائد (أبراهيم حسن) المعروف باسم أبو أسامة الجولاني القائد الأسبق لجبهة ثوار سوريا، بالإضافة لثلاثة ممثلين عن تجمع أحرار عشائر الجنوب وهم الشيخ (راكان خضير) رئيس التجمع و الضاطين الرائد حسام الكراحشة والرائد طارق الخلف.

50 شخصاً سيمثلون المعارضة

وأشارت “روسيا اليوم إلى أن وفد المعارضة السورية سيضم 50 شخصا بمن فيهم 13 شخصا سيشاركون بشكل مباشر في المحادثات أما الآخرون فهم من المستشارين الفنيين والسياسيين.

وفي عداد المتفاوضين دخل فقط ممثلو كتائب الثوار ويترأس الوفد، محمد علوش ممثل “جيش الإسلام” الذي قال في حديث مع وكالة روسية إن الهدف الرئيسي للمفاوضات بالنسبة للمعارضة هو وقف سفك الدماء في سوريا بأسرع وقت ممكن.

ويترأس الوفد التركي نائب مستشار وزير الخارجية سيدات أونال. ويضم الوفد كذلك ممثلين عن قيادة الأركان والمخابرات العامة.

ونقلت “روسيا اليوم” عما أسمته مصدر مطلع أن المعارضة السورية ممتعضة لأن من سيمثل حكومة النظام في المفاوضات، مجموعة من السياسيين وليس العسكريين كما كان مخططا له. وترى المعارضة أن حكومة النظام تنوي من ذلك المماطلة وتأخير العملية وهي معنية فقط في فرض نظام وقف النار.