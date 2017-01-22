(داعش) يسيطر على منطقة البانوراما المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

سيطر تنظيم “داعش” اليوم الأحد (22 كانون الثاني/يناير)، على منطقة البانوراما (المدخل الجنوبي الغربي لمدينة دير الزور)، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وميليشياته.

وتجددت الاشتباكات في دير الزور فجر اليوم، وشنّ تنظيم “داعش” هجوماً مباغتاً على منطقة البانوراما، المدخل الجنوبي الغربي للمدينة من جهة الطريق الواصل بين دير الزور ودمشق، وتوغل عناصر التنظيم في المنطقة، وقتلوا العديد من قوات النظام وميليشياته.

ومن ثم شن عناصر التنظيم هجوماً سريعاً، ليتمكن التنظيم من بسط السيطرة بشكل كامل على منطقة البانوراما، وإجبار قوات النظام وميليشياته على التراجع إلى أبنية جامعة الفرات.

واستهدف التنظيم تحصينات ومواقع قوات النظام في جامعة الفرات بالأسلحة الثقيلة بعد سيطرته على منطقة البانوراما، لتستهدف مقاتلات النظام الحربية والمقاتلات الروسية أحياء مدينة دير الزور بعدة غارات. تركزت الغارات على أحياء العمال والعرضي والحميدية، ومحيط جبل ثردة والبانوراما، ومنطقة المقابر ومحيط المطار العسكري وقرية الجفرة.

ولا تزال قوات النظام ضمن الأحياء المحاصرة تلاحق الشباب المدنيين لاعتقالهم وإرغامهم على الالتحاق بصفوف قواتها وميليشياته، لقتال عناصر التنظيم، وأعدمت قوات النظام الشاب قاسم المحسن 31 عاما، وهو موظف في بلدية دير الزور، وذلك بسبب رفضه الالتحاق بمليشيا الدفاع الوطني، بعد اعتقاله منذ أيام في حي الجورة.