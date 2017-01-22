8 مدنيين ضحايا قصفٍ عنيفٍ استهدف الحولة شمال حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قضى ثمانية مدنيين في حصيلة أولية، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأحد (22 كانون الثاني/يناير)، جراء قصفٍ جويٍ ومدفعيٍ استهدف منطقة الحولة بريف حمص الشمالي.

وأفاد مركز حمص الإعلامي، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات النظام صعدت من قصفها للأحياء السكنية في منطقة الحولة، وبدأت باستهداف الأحياء السكنية في الحولة بعدد كبير من قذائف المدفعية والدبابات، وتركز القصف بداية في مدينة كفرلاها.

واستكمالاً لتصعيدها ارتكبت طائرات النظام الحربية مجزرة بحق المدنيين في مدينة تلدو، حيث شنت إحدى الطائرات غارات بالصواريخ الفراغية استهدفت التجمعات السكنية في المدينة.

وخلف القصف على مدن وقرى الحولة ثمانية قتلى في صفوف المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وعدد كبير من الجرحى، بينهم حالات بتر أطراف.

كما صعدت قوات النظام وطائراته الحربية على باقي مدن وقرى الريف الشمالي، حيث أغارت طائرات النظام الحربية على الأحياء السكنية في مدينة الرستن ومدينة تلبيسة بعدة غارات بالصواريخ الفراغية، كما استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أحياء المدينتين، وخلفت الغارات والقصف المدفعي قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وفي الغنطو أصيب عدد من المدنيين بجروح مع احتراق أحد المنازل جراء القصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ الذي استهدف البلدة.

ووثق ناشطو ريف حمص الشمالي أسماء الضحايا الذين قضوا نتيجة التصعيد العسكري على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، وهم: