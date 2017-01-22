اسطيفو : (الآستانة) سيفضي إلى (جيش وطني) عماده فصائل الثورة

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قال نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الأحد اسطيفو إن مؤتمر “أستانا” سوف يؤدي إلى “الوصول إلى تشكيل جيش وطني عماده فصائل الثورة السورية”.

وأوضح اسطيفو في تصريحات صحفية نقلها موقع الائتلاف السبت إن المؤتمر المزمع عقده يوم الاثنين القادم “سوف يبلور دور الفصائل في عملية الانتقال السياسي”، متوقعاً أن ينتج عن المشاركين “لجنة لمتابعة وقف إطلاق النار، تقود في حال نجاحها مجلساً عسكرياً مشتركاً لأخذ دور آخر يكون قسماً من مشروع جيش وطني”.

ولفت الانتباه إلى أن دور فصائل الجيش السوري الحر مهم للغاية في إطلاق حقيقي لمسار العملية السياسية، وخاصة بعد انضمام ممثلين عن كافة الجبهات العسكرية ومنها الجبهة الجنوبية.

وعبّر اسطيفو عن تفاؤله في مخرجات مؤتمر “أستانا”، بعد تخاذل المجتمع الدولي عن دعم القضية السورية وتراجع الدور الأمريكي، مشيراً إلى أن “توافق لاعبين رئيسيين (موسكو وأنقرة) مهم لإنهاء معاناة الشعب السوري والخلاص من النظام الديكتاتوري المستبد”. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري.

وكان رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أنس العبدة، طالب روسيا بتبني قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع يحاسب من يقوم بخرق وقف إطلاق النار ويحيل ملف محاكمة بشار الأسد ورموز نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال العبدة في كلمة في افتتاح مؤتمر “منظومة وطن” الخامس في إسطنبول، ألقاها رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني أحمد رمضان: إن الائتلاف الوطني “ملتزم بالعمل من أجل توفير ما أمكن من الدعم للحل السياسي، وتوفير كل ضغط ممكن لتثبيت وضمان استمرار وقف إطلاق النار، ومحاسبة الأطراف التي تنتهكه وتخرقه”.

وأضاف إن “عمل روسيا على تبني قرار من مجلس الأمن، تحت الفصل السابع، يحاسب من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في سورية، أمام المحكمة الجنائية الدولية، يعتبر دليلاً على حسن النية، وبداية مناسبة لتحرك ينهي المعاناة”.