no
الى المعلق المسمى ابو مصطفى ابن المتعة واكل التراب وعبد من عبيد الولي الفقيه لعنة الله عليك وعلى ال الاسد من الجد الكلب سليمان الى بشار الولد ولعنة الله على الائمة تبعك وعلى الولي الفقيه العرصا يا ابن المتعة ولاتنس الكلب المهدي المسردب المعلب لان كل نقطة دم بتسقط من سوري اوسورية = الائمة المعصمومين 12 تبعك
monicasect
أقدر لك عواطفك.. لكن أن تلعن أئمة.. ليس لهم ذنب إلا مجموعة من المنافقين والخوارج يدعون تبعيتهم..أعتقد أن ذلك فيه إجحاف شديد للأئمة.. وهم أصحاب تاريح مشرف.. يحاول زنادقة استغلاله لتحقيق نوايا خبيثة… مع الاحترام
GIPSOKARTONA.COM – منابع خبری مدرن است. اخبار داغ روسیه، اخبار جامعه در جهان از فرمت های رسانه ای . مقالات تحلیلی دقت کمک به درک مشکلات اجتماعی کنونی و جدید новости Украины اروپا و امکان به تنها وقایع مهم ترین و جالب آگاه است. همچنین در سایت می توانید اخبار شوهای اکتشاف، یادگیری خبری از وقایع جاری ، و بیشتر.
GIPSOKARTONA.COM – دایرکتوری پورتال اجتماعی اخبار اروپا، از به صورت روزانه گذاشته دارنده انتخاب موضوعات مرتبط ترین و فایل. بحث پر جنب و جوش از تمام وقایع گنجانده شده است.تعامل اجتماعی بین کاربران از سایت. روزنامه نگاران ما به دنبال شما افزایش تا تاریخ و وقایع روزانه است.
Hello. And Bye.
بوطين ولافروف يبيعان الماء في حارة السقايين ……؟
يلاحظ المتابعون للأحداث في سورية والعر اق ، تخامد صوت النابح الشيوعيي لافروف بعد الانفجار الأوكراييني ثم الانفجار العراقي ..لم يعد يظهر كما كان في السابق ….كان كل يوم يقف كالديك على مزبلته ويطلق تصريحات تخجل من وساختها الجرائد اللبنانية المشهورة برخصها وتدنيها ، وهو يعاتب الغرب على تغاضيه عن ( الإرهاب الإسلامي ) ويؤيد ايران في الاشتراك مع أمريكا في مكافحته …!! إنه يبيع الماء في حارة السقايين …!؟ لقد مرغ الأوكران أنفه في التراب وهم يسترجعون بالقوة المناطق الشرقية والجنوبية التي دخلها عملاء الروس وأعلنوها دولاً منفصلة دون أن يجرؤ الروس على التصعيد …ثم يأتي الإنفجار العراقي ليزيد الطين بلة وقلب الروس علة …فهم يغلقون ثقباً لينفتح عليهم ثقب آخر لم يتوقعوه …..
قال أحد الروس : ماأن يرفع الأسد كأسه للإنتصار حتى يخفضه مرة أخرى
مخذولاً مبعوصاً ذليلاً وماأن يغلق جرحاً حتى ينفتح عليه جرح جديد …….لقد صدق الروسي وإن كان من الكاذبين …………………….
العاقبة للمتقين
هذا ماقاله الحق سبحانه وتعالى
وان كنتم أنت وبشار ومايلتف من حولكم من لقائط المتعة (متقين)بنظر الحق لن يظرنا الخلاص
لكن لو كنت أنت ولا هي شرفاء كان أعلنت عن اسمك وليش خايف كل شراميط المتعة وملالي ايران وقاذورات الهالكي ولقائط الروس كلهم سيحمونك يابطل
انتم ابناء الزنا (جهاد النكاح!!!!!!!!) ابناء رضاع الكبير…صخم الله وجوهم وسينالكم العقاب من الشرقاء السوريين ومن ثم سينزل عليكم عقاب الخالق الذي تماديتم بتحريف شرعه……ان كل اعمالكم الاجرامية هي نتاج مخططات الاستكبار العالمي مستفيدا من جهلكم الذي يحاكي البهائم بغبائها فاصبحتم طوع ارادته
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no
الى المعلق المسمى ابو مصطفى ابن المتعة واكل التراب وعبد من عبيد الولي الفقيه لعنة الله عليك وعلى ال الاسد من الجد الكلب سليمان الى بشار الولد ولعنة الله على الائمة تبعك وعلى الولي الفقيه العرصا يا ابن المتعة ولاتنس الكلب المهدي المسردب المعلب لان كل نقطة دم بتسقط من سوري اوسورية = الائمة المعصمومين 12 تبعك
monicasect
أقدر لك عواطفك.. لكن أن تلعن أئمة.. ليس لهم ذنب إلا مجموعة من المنافقين والخوارج يدعون تبعيتهم..أعتقد أن ذلك فيه إجحاف شديد للأئمة.. وهم أصحاب تاريح مشرف.. يحاول زنادقة استغلاله لتحقيق نوايا خبيثة… مع الاحترام
GIPSOKARTONA.COM – منابع خبری مدرن است. اخبار داغ روسیه، اخبار جامعه در جهان از فرمت های رسانه ای . مقالات تحلیلی دقت کمک به درک مشکلات اجتماعی کنونی و جدید новости Украины اروپا و امکان به تنها وقایع مهم ترین و جالب آگاه است. همچنین در سایت می توانید اخبار شوهای اکتشاف، یادگیری خبری از وقایع جاری ، و بیشتر.
GIPSOKARTONA.COM – دایرکتوری پورتال اجتماعی اخبار اروپا، از به صورت روزانه گذاشته دارنده انتخاب موضوعات مرتبط ترین و فایل. بحث پر جنب و جوش از تمام وقایع گنجانده شده است.تعامل اجتماعی بین کاربران از سایت. روزنامه نگاران ما به دنبال شما افزایش تا تاریخ و وقایع روزانه است.
Hello. And Bye.
بوطين ولافروف يبيعان الماء في حارة السقايين ……؟
يلاحظ المتابعون للأحداث في سورية والعر اق ، تخامد صوت النابح الشيوعيي لافروف بعد الانفجار الأوكراييني ثم الانفجار العراقي ..لم يعد يظهر كما كان في السابق ….كان كل يوم يقف كالديك على مزبلته ويطلق تصريحات تخجل من وساختها الجرائد اللبنانية المشهورة برخصها وتدنيها ، وهو يعاتب الغرب على تغاضيه عن ( الإرهاب الإسلامي ) ويؤيد ايران في الاشتراك مع أمريكا في مكافحته …!! إنه يبيع الماء في حارة السقايين …!؟ لقد مرغ الأوكران أنفه في التراب وهم يسترجعون بالقوة المناطق الشرقية والجنوبية التي دخلها عملاء الروس وأعلنوها دولاً منفصلة دون أن يجرؤ الروس على التصعيد …ثم يأتي الإنفجار العراقي ليزيد الطين بلة وقلب الروس علة …فهم يغلقون ثقباً لينفتح عليهم ثقب آخر لم يتوقعوه …..
قال أحد الروس : ماأن يرفع الأسد كأسه للإنتصار حتى يخفضه مرة أخرى
مخذولاً مبعوصاً ذليلاً وماأن يغلق جرحاً حتى ينفتح عليه جرح جديد …….لقد صدق الروسي وإن كان من الكاذبين …………………….
العاقبة للمتقين
هذا ماقاله الحق سبحانه وتعالى
وان كنتم أنت وبشار ومايلتف من حولكم من لقائط المتعة (متقين)بنظر الحق لن يظرنا الخلاص
لكن لو كنت أنت ولا هي شرفاء كان أعلنت عن اسمك وليش خايف كل شراميط المتعة وملالي ايران وقاذورات الهالكي ولقائط الروس كلهم سيحمونك يابطل
انتم ابناء الزنا (جهاد النكاح!!!!!!!!) ابناء رضاع الكبير…صخم الله وجوهم وسينالكم العقاب من الشرقاء السوريين ومن ثم سينزل عليكم عقاب الخالق الذي تماديتم بتحريف شرعه……ان كل اعمالكم الاجرامية هي نتاج مخططات الاستكبار العالمي مستفيدا من جهلكم الذي يحاكي البهائم بغبائها فاصبحتم طوع ارادته