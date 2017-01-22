النظام يلوّح بإعفاء أي مسؤولٍ أولاده خارج سوريا

معتصم الطويل: كلنا شركاء

لوّح النظام بفصل كل مسؤول أولاده خارج سوريا للتهرب من الخدمة الإلزامية، أو الاحتياطية في صفوف قوات النظام.

وجاء ذلك على لسان الأمين القطري المساعد لحزب البعث “هلال هلال”، خلال مؤتمر في شعبة الخطوط الأمامية في القنيطرة.

ونقل موقع “الوطن أون لاين” الموالي، عن هلال قوله خلال المؤتمر، إن هناك من يجلس بالمؤتمرات ويقوم بالتنظير على الآخرين وابنه خارج القطر هارباً من الخدمة العسكرية، مشدداً على أن كل مسؤول أولاده خارج الوطن لهروبهم من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يجب أن يفصل فوراً ويعفى من مهامه.

ويأتي تصرح “هلال” في ظل حملات الاعتقال التي تطال الشباب في مناطق سيطرة النظام، لزجّهم في صفوف قوات النظام، إضافة إلى القوانين التي تفرض على الموظفين الالتحاق بالفيلق الخامس.

وانتقد “هلال” سياسة حزب البعث في إجبار الأهالي على الانتساب إلى صوفه سابقا، معتبراً أن تلك الخطوة كانت إحدى الطرق القاتلة بدخول عدد من “أعداء الوطن” إلى صفوفه، منوهاً إلى أن العدد لم يعد يعني حزب البعث، لأن عشرة فاعلين أفضل من مئة بالاسم فقط، على حد قوله.

وتحدث “هلال” عن الأعداد الوهمية في صفوف حزب البعث، حيث قال إن حزب البعث اكتفى من الأعداد الوهمية، حيث كان عدد البعثيين قبل الأزمة ثلاثة ملايين وعندما طلب من إحدى المحافظات عدد من الحزبيين لم نجدهم.