15 قتيلاً لقوات النظام بقصفٍ استهدف الأكاديمية العسكرية في حلب

سعيد جودت: كلنا شركاء

لقي أكثر من 15 عنصراً من قوات النظام وميليشياته، بينهم ضابط برتبة عقيد، مصرعهم اليوم الأحد (22 كانون الثاني/يناير)، إثر استهداف كتائب الثوار لتجمعاتهم في الأكاديمية العسكرية في حلب.

وأفاد (جيش المجاهدين)، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، باستهداف تجمعات قوات النظام وميليشياته في الأكاديمية العسكرية بحلب بقذائف المدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ١٥ عنصراً من المليشيات الشيعية والفيلق الخامس، بينهم ضابط برتبة عقيد.

ونشر تسجيلاً مصوراً يُظهر لحظة استهداف قوات النظام في الأكاديمية العسكرية، وسقوط العديد من عناصرها قتلى.

كما استهدف جيش المجاهدين أمس الأكاديمية العسكرية بحلب بقذائف الهاون، وأظهر تسجيل مصور سقوط قتيل في صفوف قوات النظام، كما نشر أمس تسجيلاً مصوراً يُظهر مقتل مجموعة من المليشيات الشيعية في مدرسة بيت الحكمة غرب حلب، جراء استهدافها بصاروخ موجه.

وأكد جيش المجاهدين أن عملياته هذه تأتي رداً على خروقات قوات النظام وميليشياته للهدنة، ونصرة لوادي بردى المحاصر بريف دمشق، والذي يتعرض لهجمة شرسة من قبل تلك القوات.