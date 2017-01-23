د. وليد البني: الحل السياسي..الاستانة.. والاحتلال الثلاثي

د. وليد البني: كلنا شركاء

وقعت روسيا مع مافيا الأسد التي تخنطف سوريا عقداً يسمح لها في البقاء في الساحل السوري لنصف قرن قادم ،حبث منح الاسد موسكو الحق باستمرار استخدام القاعدة الروسية في طرطوس غربي البلاد، دون مقابل مادي وبحصانة كاملة من القوانين السورية لمدة تسعة واربعين عاما قابلة للتجديد خمسة وعشرون عاما اخرى, كما يتيح هذا الاتفاق لروسيا تحديث المنشاة متى شاءت لخدمة الجيش الروسي واسطوله البحري بحيث تصبح قادرة على استقبال سفن نووية , بالمقابل سيقوم الجيش الروسي بتأمين الحماية الجوية للمنطقة وعموم الساحل السوري.وهذا الاتفاق يشبه تماما الاتفاق الذي كان قد تم توقيعه مع الروس عام 2015 حول قاعدة حميميم الجوية الروسية التي تنطلق منها الطائرات الروسية لقصف مدن سوريا وقراها.

طبعا لا اعتقد أن روسيا ستجد شروطاً بهذا الكرم لاقامة قواعد عسكرية، ولا حتى على الأراضي الروسية نفسها، ولكن ما هي القراءة السياسية لمثل هكذا اتفاقيات وفي هذا الوقت بالذات ؟؟؟.

إن اصرار روسيا على الحصول على هكذا امتيازات من نظام متهالك، يرتبط بقاءه في السلطة باستمرار الاحتلال الروسي الايراني لبلاده , لا يدل ان الروس ينوون الخروج سريعا من سوريا , كما أنه يشير بشكل لا يقبل النقاش ان تمسكهم ببقاء نظام الاسد رغم كل ما ارتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لا يقل قوة من رغبتهم في البقاء في سوريا , فالروس يعلمون تماما ان اي نظام ممكن ان يتنج عن الارادة الحرة للسوريين سوف يلغي هذه الاتفاقيات المذلة للسوريين والتي يقومون بفرضها على نظام الاسد المستلب كليا والمضطر لقبول اي شروط يفرضونها عليه مقابل استمرار حمايتهم له ولنظامه العائلي المافيوي.

إن اي جهود أو خطط أو حلول سياسية او مفاوضات تهدف الى تخليص سوريا من ظلم هذا النظام العائلي واستعادة الاستقرار لسوريا والمنطقة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق التي يجري فرضها على الاراضي السورية وبقوة السلاح الروسي, كما يجب ان تأخذ بعين الاعتيار ايضا ,انه اضافة الى القواعد الجوية والبحرية الروسية, اصبحت هناك قواعد ومعسكرات أخرى مفروضة على السوريين وبنفس الشروط المذلة, تابعة للحرس الثوري الايراني وتوابعه اللبنانيين ( نصر الله ومليشياته) والعراقيين ( النجباء وابو الفضل العباس). وقد تكون قراءة تركيا اردوغان لهذه الحقائق المترافقة مع الضعف العربي الواضح وعدم اكتراث ادارة اوباما هو ما دفعها للانعطافة التي قامت بها, واستبدالها لسياسة العداء لنظام الطاغية السوري وداعميه والرغبة في اسقاطه , بسياسة مهادنة بل والدخول بشراكة مع روسيا وايران واخذ حصة من الكعكة السورية وادخال جيشها الى الشمال السوري بحجة قتال ارهابيي داعش وحزب العمال الكردستاني , ليجد الشعب السوري نفسه أمام احتلال ثلاثي لبلاده جيث اتفقت الذئاب على تفاسم الفريسة بدل التقاتل للاستحواذ عليها.

إن تخليص سوريا من الاستبداد المافيوي وتجنب وقوعها في يد قوى التطرف والاستبداد الديني واستعادة استقرارها واستقلالها, لن يكون ممكناً من خلال مفاوضات تجري بين مافيا الاسد وبعض هذه القوى برعاية كل من تركيا وايران وروسيا , ومن هنا لن ينتج عن الاستانة شيئا يؤدي الى هذا الهدف , بل ستؤدي الاستانة الى أخذ مباركة بعض التنظيمات المقاتلة التي تم جرها الى هناك لقوى الامر الواقع الثلاث هيمنتهم على سوريا ومصادرتهم لقرار المعارضة ورغبتهم في ابقاء نظام عاجز يقود دولة فاشلة تسهل بقاء احتلالهم لارضها , مع تهميش كامل للدورين العربي والاوربي واستغلال فترة التبديل الاداري في الولايات المتحدة لتهميش الدور الامريكي ايضا ثم وضع ادارة ترامب امام الامر الواقع الذي تفرضه الدول الثلاث, الامر الذي سيسهم في تعميق الازمة السورية بدل حلها وبالتالي قد يسفر لقاء الاستانة عن كارثة جديدة تضاف الى الكوارث التي لحقت بسوريا وشعبها .

إن انهاء المأساة السورية لن يكون ممكنا دون اتفاق روسي امريكي ومباركة عربية اوربية, تكون اهم نقاطها هي ضمان مرحلة انتقالية برعاية دولية عربية تنهي كل انواع الاحتلال والهيمنة على سوريا , وتنتهي بانتخابات حرة تضمن نزاهتها قوات دولية ,تكون من اهم مهامها رعاية المرحلة الانتقالية وتنسيق الجهود الدولية والوطنية السورية لمكافحة التنظيمات التكفيرية..