رئيس الوفد الروسي إلى (أستانة): أي عوائق في وجه المحادثات ستزول

كلنا شركاء: رصد

قال رئيس الوفد الروسي إلى أستانة “ألكسندر لافرينتيف”، مساء اليوم الأحد (22 كانون الثاني/يناير)، إنه يفضل الحديث عن نقاط اللقاء وليس العوائق، وإذا كانت هناك عوائق فستزول غدا.

وأفاد موقع “الوطن أون لاين” التابع للنظام، بأن “لافرينتيف” أعلن أن روسيا ستعقد محادثات مع وفد النظام والمعارضة كل على حدة اليوم، وسيتم بحث صيغة المفاوضات بين الطريفين.

وقال “لافرينتيف” للصحفيين، بعد محادثات ثلاثية إيرانية تركية روسية استمرت أقل من 6 ساعات بقليل “نحن لا نبحث عن حلول سهلة، لكن على كل حال، نبذل جهداً لكي نحاول تقريب مواقف أطراف الأزمة السورية ونأمل التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين قبل الموعد الرسمي للاجتماع”.

وأشار إلى أنه يفضل الحديث عن نقاط اللقاء وليس العوائق، وإذا كانت هناك عوائق فستزول غداً، مضيفاً بأن روسيا تنظر لمحادثات الغد في أستانا حول سورية بتفاؤل وتواصل العمل على الوثيقة النهائية للمحادثات السورية.

وتابع رئيس الوفد الروسي، بأن روسيا تلقى تفهماً تاماً واستعداداً لتقديم الدعم للتوصل لنتائج جيدة للحل في سوريا من طرف “دي ميستورا”.