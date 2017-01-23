(أحرار الشام) و(جند الأقصى) يتفقان على حل الخلاف بينهما

زيد المحمود: كلنا شركاء

اتفقت حركة أحرار الشام الإسلامية وجند الأقصى المنضم لجبهة فتح الشام، الأحد (22 كانون الثاني/يناير) على حل الخلاف بينهما، وإعادة السيطرة لما كانت عليه قبل بدء الخلاف الأخير، وتشكيل لجنة قضائية لحل ملف المعتقلين لدى الطرفين.

وأفاد بيان نشره الشيخ “عبد الرزاق المهدي” (أحد أعضاء اللجنة القضائية)، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقع عليه ممثلين عن كل من (أحرار الشام) و(جند الأقصى)، بأن الطرفان اتفقا على وقف إطلاق النار الفوري بين الطرفين، وتسليم كافة الأسرى من كلا الطرفين لجبهة فتح الشام مع أماناتهم أثناء الاقتتال الأخير، وإطلاق سراحهم مباشرة، وعودة جميع المناطق إلى ما كانت عليه قبل الاقتتال الأخير، وتسليم كافة المعدات والآليات والأسلحة والمقرات التي تم أخذها من كلا الطرفين إلى أصحابها.

كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة قضائية تتكون من (الشيخ أبو ماجد الشامي رئيساً، وكل من الشيخين عبد الرزاق المهدي، وأبو يوسف الحموي)، للقضاء في ملف جميع المعتقلين قديماً، ومن أخذ بجريرتهم من كلا الطرفين.

وأشار البيان إلى أن الضامن لتنفيذ قرارات اللجنة القضائية المتفق عليها في هذا الاتفاق هي جبهة فتح الشام، على أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق مباشرة.