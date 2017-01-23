حبيب صالح: مفاوضات الاستانة.. استلام وتسليم.. 6

حبيب صالح: كلنا شركاء

1- قلنا ان النظام ارسل مدنيا “شرعنه بحكم وظيفته في الامم المتحده ,ارسله ليفاوض فصائل,يمتنع الجميع عن الاقرار بشرعيتها !!!الا انا !! فهى لاتمثل الا طموحاتها !ولكنني اشرعنها لانها قاتلت الاسد !رغم انها قاتلت بعضها اكثر!!!وما رتبه النظام من ارسال وفد سياسي يمهد له الانسحاب من كل مايتم التوافق عليه ,ان شاء ,رغم بعض الموانع الروسيه,الراميه لجمع سلاح الفصائل!!والنظام لاغرض له هو وحافؤه سوى :جمع السلاح الثقيل!!مع انسحابات شكليه من محيط المدن والمناطق التي يحتلها!

2- دعوة الفصائل اولا ,وبشكل منفصل ,وليس في وفد موحد مع الجانب السياسي,تؤكد حكاية التسليم ,وحكاية تفتيت المعارضه!!والفصل بين منطلقات السياسيه للثوره ,وبين التمرد العسكري !!مايعني ان النظام اعاد دولاب الاصلاح الاداري وغيره كمحور انتهى اليه الصراع!!!دون مسالة الانتقال السسياسي!!وهذا يعني طرح مشروع استيعاب الفصائل كاجهزة شرطه واداره محليه وبعض المناصب الاداريه والوزاريه والسلك الدبلومسي !!امراء الحرب يصبحون سفراء!!”””هاي بيكيفوا عليها “””!!

3- دعاوى النظام ببقاء سلاحه ,انه سلاح ممانعه في وجه الارهاب + اسرائيل !!!أما سلاح الفصائل فهو سلاح اعاق وحال بين النظام وتحرير الجولان “”””ستسمعونها غدا من الجعفري”””!

4- اجتماع استانه ونقل الاجنده التفاوضيه من “وقف اطلاق النار”” الى قرار الامتناع عن الاطلاق ,الى ربط توقف الاطلاق ,بعدم وجود سلاح يطلق النار….. الى اجندة جمع السلاح ,وخاصة الثقيل منه!!لان بقاء البندقيه الفرديه ,بمثابة بقاء العصا او الكرباج ,اداة للقتال!

5- الفصائل وخاصة احرار الشام ,ارادت ان تقدم حسن سلوك ,فقدمت جميع المعلومات للامريكيين والروس لتدمير جبهة النصره !!!!!!وما فقدته النصره “”كفصيل سوري”””بلغ بعد موافقة الذهاب الى استانه ,عشرات اضعاف ماخسرته النصره ,في السنتين الاخيرتين !!!!اي ان اطرافا سوريه تعطى المحتلين احداثيات كامله عن النصره !!وان طلب منها ,فسوف تعطي عن غيرها !!

6- الفصائل تذهب الى الاستانه دون شروط سوى وقف النار ,ومثل هذا الشرط يعكس ضعفها ورغبتها في تسليم سلاحها !!وهذا مايفهمه الروس والايرانيون !وماسوف يطالبون به غدا!ا

7- نقل عن مصدر غربي عميق الاطلاع ما يعكس مرارة الاوربيين لعدم دعوتهم للاستانه !

8- الاوربي قال: يطالبون بوقف النار ,ويعلمون ان النار ان وقفت ,فلا لزوم لحملهم السلاح !!!

9- الاوربي قال: هل سيطالبون بوقف الامتيازات التي ستعطى واعطيت عقاريا ومواصلاتيا وتشيعا لايران!!!!وبحريا وعسكريا للروس !!هل سيطالبون بوقف بيع سوريه قبل المفاوضات ,واستمرار البيع اثناءها,وبعدها؟؟؟!!!

10- الفصائل !!هل طالبت وتاكدت واعلنت ان وقف النار في الاستانه !!لن يكون اتفاقا سياسيا ايضا ,يلغي قرارت الامم المحده الخاصه بسوريه وهى 9 قرارات!!

11- سمعنا ان الفصائل ستفاوض في وقف النار !دون الاجنده السياسيه !!ولكنه سيجري جرهم الى السياسي!و ماذا عن الاجنده الانسانيه !!ادخال المعونات الطبابه الخروج والدخول من اماكن الحصار + اخراج السجناء+ رفع الحصار +تقديم السلل الغذائيه والمياه !!!!!!

12- لماذا ذهبت الفصائل باسمائها ,دون وفد موحد لايعرف منه الا رئيسه!!!كما هووفد النظام !!!

13- نذكر بالكواليس والكولسه ,والساحرات الفاتنات والابلسه !!!والاختلاء بكل فصيل على حده !!لتقديم وعود كاذبه وهميه ,الهدف منها ان يشعر كل فريق انه الفريق المعتمد,فيزهو وتنتفخ اوداجه ,ويقدم مالديه !!حدث ذلك مع كل من زاروا موسكو وطهران والاستانه !الاستانه مقبرة الثورة السوريه!