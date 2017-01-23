رجال أعمال أتراك يقدمون مساعدات إنسانية للاجئين السوريين

كلنا شركاء: جم غنجو- الاناضول

وزّع سركان دوغان رجل الأعمال التركي المقيم في سويسرا، مساعدات إنسانية على اللاجئين السوريين المقيمين في منطقة الريحانية بولاية هطاي جنوب تركيا.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ “دوغان الذي قدِم إلى الريحانية اليوم الأحد، تكفّل بتسديد إيجارات منازل 50 عائلة سورية”.

وقال دوغان: “لم أستطع الصمت أمام معاناة السوريين، فقررت تقديم ما بوسعي للاجئين”.

وتابع دوغان، في حديث للأناضول: “أتيت من سويسرا إلى تركيا من أجل التعبير عن تضامني مع اللاجئين السوريين، ورغبت في المشاركة ولو بجزء بسيط في مداواة جراحهم”.

وفي ولاية باتمان (جنوب شرقي)، قامت جمعية “أسود الأناضول لرجال الأعمال” (أكسون)، بإرسال بطاطين إلى اللاجئين في الداخل السوري.

وفي هذا الصدد، قال سلمان ناصر أوغلو، رئيس فرع الجمعية في ولاية باتمان، “هذه المساعدات تأتي ضمن إطار التضامن مع اللاجئين السوريين ومشاركتهم آلامهم وأوجاعهم”.

وفي 22 كانون أول/ ديسمبر2016، استكملت عمليات إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية، التي كانت تحاصرها قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية الأجنبية الموالية له، بالتزامن مع عمليات إجلاء مماثلة تمت من بلدتي “كفريا” و”الفوعة” المحاصرتين من قبل المعارضة، بريف إدلب.

ومع خروج المحاصرين، باتت كامل الأحياء الشرقية لحلب خاضعة لسيطرة النظام السوري والمجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية له.