الأردن: حفل زفاف جماعي للاجئين السوريين في مخيم مريجيب الفهود بالأزرق

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نظمت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الأحد حفل زفاف جماعي لخمسين شابا وفتاة من اللاجئين السوريين في المخيم الاماراتي مريجب الفهود في الأزرق.

وحضر الحفل أمين عام وزارة التنمية الإجتماعية عمر حمزة ومندوب محافظ الزرقاء عدنان العتوم وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بلال ربيع البدور ومدير قضاء الضليل الدكتور عمر الزيود، اضافة الى وفـد من الهيئة،ترأسه الأمين العام للهيئة الدكتور محمد عتيق الفلاحي ومدير المخيم عبدالله المحرزي وفريق الإغاثة الإماراتي.

وتضمن الحفل فقرات فنية من الفلكلور الشامي والأردني والأهازيج التراثية والفنون الشعبية الإماراتية.

وأعرب السفير البدور عن شكره وعميق تقديره لمتطوعي الهلال الأحمر الإماراتي على جهودهم وأعمالهم الخيرة .

مثلما عبر مدير المخيم عبدالله المحرزي عن سعادته بهذا الحفل، مؤكدا الحرص على تلبية احتياجات اللاجئين في المخيم وأهمها توفير الحياة الإجتماعية بصورة طبيعية وتقديم كل الدعم المعنوي والمادي للراغبين بالزواج بهدف الإستقرار ولتأسيس حياة اجتماعية جديدة.

من جانبهم عبر الشباب والفتيات( العرسان) المشاركين في حفل الزواج وذووهم عن فرحتهم وعن سعادتهم بمشاركة فريق الإغاثة الاماراتي أفراحهم.

يشار الى ان هذا العرس الجماعي يأتي تجاوبا مع المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة في نهاية شهر كانون الأول الماضي، بأن يكون شعار عام 2017 في دولة الإمارات “عام الخير”.