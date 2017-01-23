الغنوشي: التوافق التونسي نموذج لحل أزمات ليبيا وسوريا واليمن

في تصريح له عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر العاصمة

كلنا شركاء: عبد الرزاق بن عبد الله- الأناضول

قال راشد الغنوشي، رئيس حركة “النهضة” التونسية، مساء الأحد، إن مبدأ التوافق، الذي مكن تونس من تجاوز أزمتها، هو السبيل الوحيد لحل النزاع في ليبيا ودول عربية أخرى مثل سوريا واليمن.

جاء ذلك في تصريح له عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر العاصمة، في زيارة لم تعلن مدتها.

وحسب زعيم حركة النهضة فإن “مبدأ التوافق والوئام الوطني، الذي أطفأ الحريق في الجزائر وتونس، يعد نموذجاً لحل المشكلات عن طريق الحوار، وهو السبيل لحل الأزمة الليبية ومشاكل العالم العربي كما هو الحال في سوريا واليمن”.

وأوضح الغنوشي، للتلفزيون الحكومي الجزائري، أن “الرئيس عبد العزيز بوتفليقة له دور كبير في الدفع نحو تحقيق التوافق الوطني في تونس بين الحزبين الرئيسيين وهما نداء تونس والنهضة”.

والعام 2013 استقبل بوتفليقة كل من رئيس حزب “نداء تونس” المعارض آنذاك الباجي قايد السبسي، وزعيم حركة “النهضة” راشد الغنوشي، في لقاءات منفردة، قالت وسائل إعلام من البلدين إنها كانت في إطار وساطة لحلحلة الأزمة في البلاد.

وذكر الغنوشي أن اللقاء مع الرئيس الجزائري يندرج ضمن”اللقاءات المتكررة التي تدخل في إطار توطيد العلاقات بين الجزائر وتونس ولبحث الوضع في المغرب العربي عموماً وضرورة تفعيل مشروع اتحاد المغرب العربي”.